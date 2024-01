EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der EON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 12,51 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,51 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 12,55 EUR. Bei 12,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 102.284 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 12,80 EUR. 2,36 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2023 bei 9,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,93 EUR angegeben.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR im Vergleich zu 28.748,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter