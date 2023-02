EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 04:06 Uhr im XETRA-Handel bei 10,23 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 10,26 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 10,11 EUR. Bei 10,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.487.861 EON SE-Aktien.

Am 01.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,28 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 16,68 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 13.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,52 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,77 EUR.

Am 09.11.2022 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 91,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.748,00 EUR umgesetzt, gegenüber 15.047,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2023 terminiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 13.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2022 0,946 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Bildquellen: E.ON