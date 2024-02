EON SE Aktie News: EON SE büßt am Mittag ein

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 11,92 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,92 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,88 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,03 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 951.944 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,530 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,510 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,30 EUR an.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.883,00 EUR – eine Minderung von 41,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.748,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,15 EUR je EON SE-Aktie.

