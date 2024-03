EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Vormittag

Blick auf EON SE-Kurs

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,35 EUR zu.

Das Papier von EON SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 12,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,37 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.043 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,530 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,510 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,61 EUR je EON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 08.11.2023. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 50,44 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 34.067,00 EUR gelegen.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 13.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

