EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 12,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 12,40 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,43 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.347 EON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,03 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,12 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 15,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,02 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 08.11.2023. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.067,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 50,44 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte EON SE am 15.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,09 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX pendelt zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss

XETRA-Handel DAX notiert letztendlich im Minus

Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags