EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Montagmittag zu

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,41 EUR

1,06% Charts

News

Analysen

Um 11:45 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 11,43 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 11,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.519.787 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 7,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,28 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,90 EUR an.

EON SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33.543,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 29.507,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 09.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte EON SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,950 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Uniper-Aktie schwächer: Zwei Uniper-Vorstandsposten werden früher als geplant angetreten

Abstufung belastet E.ON - auch Dividendenabschlag ausgeklammert

Aktien von RWE und E.ON negativ: Versorger unterliegen im Streit vor EU-Gericht - Clementi neuer E.ON-Aufsichtsratsvorsitzender

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: E.ON