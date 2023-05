EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,36 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 11,39 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 11,48 EUR. Bei 11,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.837.437 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,95 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 36,06 Prozent sinken.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,90 EUR.

EON SE veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 33.543,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 29.507,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte EON SE am 09.08.2023 präsentieren. Am 14.08.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,950 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: E.ON