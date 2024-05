EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Nachmittag auf rotes Terrain

EON SE im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 12,60 EUR.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 12,60 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,56 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.074.218 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,94 Prozent wieder erreichen. Bei 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,552 EUR belaufen. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,24 EUR.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,03 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,64 Mrd. EUR – eine Minderung von 32,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,54 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 14.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

