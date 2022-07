EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Nachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 22.07.2022 16:22:00 Uhr 3,7 Prozent. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,44 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,14 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.989.899 Stück gehandelt.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 32,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,72 EUR am 06.07.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,07 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,18 EUR aus.

EON SE veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 60,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.507,00 EUR umgesetzt, gegenüber 18.402,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 10.08.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,888 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie freundlich: E.ON will Glasfaser-Ausbau in Deutschland beschleunigen

Juni 2022: So schätzen Experten die EON SE-Aktie ein

E.ON-Aktie gibt nach: E.ON hält sich Möglichkeit von Preiserhöhungen für Gaskunden offen

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images