EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 11,12 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 11,12 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 11,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 11,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.085 EON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,57 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 14.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,25 EUR.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23.338,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18.817,00 EUR.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 1,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

