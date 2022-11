EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Um 09:22 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 9,13 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 9,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.665 EON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,54 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2022. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 27,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 25,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 11,11 EUR.

EON SE ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 23.338,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.047,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2023 terminiert. EON SE dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2022 0,929 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. im Aufwind: Sicherheit über Übergewinnsteuer stützt Versorger

Stromverbrauch in Deutschland geht zurück

Deutsche Gasspeicher zu 99,6 Prozent voll

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images