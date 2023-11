Notierung im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag fester

22.11.23 16:10 Uhr

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 11,63 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 11,63 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 11,67 EUR. Bei 11,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.245.886 Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2023 auf bis zu 12,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,89 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,30 EUR für die EON SE-Aktie aus. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28.748,00 EUR gelegen. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie E.ON-Aktie im Plus: Verbraucherzentrale verklagt E.ON und Hansewerk Natur wegen Preiserhöhungen Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen Optimismus in Frankfurt: DAX legt am Freitagmittag zu

