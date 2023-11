EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 11,58 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 11,58 EUR. Bei 11,61 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,58 EUR. Bisher wurden heute 87.485 EON SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2023 auf bis zu 12,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,13 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 8,89 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). Abschläge von 23,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,30 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 16.883,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 28.748,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. EON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.

