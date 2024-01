EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von EON SE

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 12,40 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 12,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 12,32 EUR. Bei 12,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.109.353 EON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 3,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2023 bei 9,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 21,34 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,93 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,27 Prozent zurück. Hier wurden 16.883,00 EUR gegenüber 28.748,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 vorlegen. EON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

