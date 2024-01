EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 12,55 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 12,55 EUR zu. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,55 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,54 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 269.479 Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,03 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2023 bei 9,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,93 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von EON SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter