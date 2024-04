EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Mittag

So bewegt sich EON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 12,52 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 12,52 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,54 EUR zu. Mit einem Wert von 12,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 434.759 EON SE-Aktien.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 13,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,12 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,02 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Mit einem Umsatz von 16,88 Mrd. EUR, gegenüber 34,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,44 Prozent präsentiert.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,09 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX pendelt zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss

XETRA-Handel DAX notiert letztendlich im Minus

Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags