EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag höher

Die Aktie notierte um 23.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 10,11 EUR zu. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,20 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 170.106 EON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,44 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 9,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2022). Abschläge von 7,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,21 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 11.05.2022 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 29.507,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.402,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2022 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,886 EUR in den Büchern stehen haben wird.

