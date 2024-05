EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 12,40 EUR ab.

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 12,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,28 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.470.632 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR. Gewinne von 8,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 15,85 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,552 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 14,24 EUR.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

