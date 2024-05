EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 12,40 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 12,40 EUR. Bei 12,37 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,39 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 308.598 Aktien.

Bei 13,48 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 8,71 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 15,85 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,552 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,24 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 33,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

