EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 23.06.2022 16:22:00 Uhr um 0,8 Prozent auf 8,78 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,71 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.623.830 EON SE-Aktien.

Am 03.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,24 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 6,58 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,21 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 11.05.2022. Das EPS belief sich auf 0,32 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 29.507,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.402,00 EUR umgesetzt.

Am 10.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 09.08.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 0,883 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com