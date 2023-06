EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,30 EUR

-0,40% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 11,41 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 11,51 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.542.714 EON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2023 auf bis zu 12,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 36,20 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,22 EUR.

Am 10.05.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,32 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29.507,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.543,00 EUR ausgewiesen.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,968 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie kaum verändert: E.ON zahlt in Großbritannien Entschädigung wegen mangelhaftem Kundenservice

Strom- und Gaspreise sinken - Verbraucherschützer raten zu Wechsel

So schätzen die Analysten die EON-Aktie im Mai 2023 ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com