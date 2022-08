EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Vormittag positiv

Das Papier von EON SE konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 8,94 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,91 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.773 Stück gehandelt.

Am 03.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR. Mit einem Zuwachs von 28,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 7,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,96 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 10.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.338,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.638,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte EON SE am 09.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von EON SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,907 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie verliert schlussendlich: E.ON erleidet Gewinnrückgang

E.ON-Aktie etwas höher: E.ON geht bei Ladesäulen-Ausbau Kooperation mit Alpitronic ein

E.ON-Aktie dreht ins Plus: Zusammenarbeit mit Microsoft wird erweitert

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images