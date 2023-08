EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Mittag ins Plus

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 11,25 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 11,25 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 11,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 868.155 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2023 auf bis zu 12,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 9,24 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 35,29 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,25 EUR.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23.338,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18.817,00 EUR.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,07 EUR fest.

