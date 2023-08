EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Das Papier von EON SE legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 11,21 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,28 EUR an. Bei 11,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.572.804 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,29 EUR markierte der Titel am 09.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Bei 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 53,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,25 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.817,00 EUR – eine Minderung von 19,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.338,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte EON SE am 08.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,07 EUR im Jahr 2023 aus.

