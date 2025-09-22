DAX23.642 +0,5%ESt505.477 +0,6%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1807 +0,1%Öl66,87 +0,5%Gold3.785 +1,0%
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Notierung im Blick

EON SE Aktie News: EON SE am Mittag in Grün

23.09.25 12:05 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Mittag in Grün

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 15,81 EUR zu.

Aktien
E.ON SE
15,89 EUR 0,20 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,1 Prozent auf 15,81 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 15,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 15,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 738.483 EON SE-Aktien.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Mit Abgaben von 34,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,571 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,52 EUR.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

