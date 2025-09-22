EON SE Aktie News: EON SE am Mittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 15,81 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,1 Prozent auf 15,81 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 15,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 15,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 738.483 EON SE-Aktien.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Mit Abgaben von 34,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,571 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,52 EUR.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen