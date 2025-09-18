EON SE Aktie News: EON SE macht am Dienstagnachmittag Boden gut

So entwickelt sich EON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 15,75 EUR zu.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 15,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 15,91 EUR. Bei 15,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.187.307 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 33,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,52 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

