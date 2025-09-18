DAX23.639 +0,5%ESt505.481 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.525 +0,3%Nas22.730 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl67,90 +2,0%Gold3.778 +0,8%
So entwickelt sich EON SE

EON SE Aktie News: EON SE macht am Dienstagnachmittag Boden gut

23.09.25 16:10 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 15,75 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,77 EUR 0,08 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 15,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 15,91 EUR. Bei 15,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.187.307 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 33,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,52 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

