EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 15,87 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 15,87 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 128.896 EON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2025 auf bis zu 16,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,571 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,52 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,23 Prozent verringert.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte EON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je Aktie aus.

