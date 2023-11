EON SE Aktie News: EON SE kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

Kurs der EON SE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,61 EUR.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 11,61 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 11,63 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,60 EUR ab. Bei 11,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 34.715 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,29 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.12.2022 (8,89 EUR). Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 30,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,30 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 41,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte EON SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

