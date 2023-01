EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 10,06 EUR. Bei 10,09 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 2.222.448 Stück.

Am 03.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 19,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 38,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,77 EUR.

Am 09.11.2022 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.748,00 EUR – ein Plus von 91,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 15.047,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,930 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Belastung durch hohe Gaspreise und Strompreise: E.ON-Chef: Energiekrise nicht vorbei - Haushalte sollen mehr sparen

Rettung durch Verstaatlichung: Die Unternehmensgeschichte des Gasanbieters Uniper

RWE-Aktie profitiert von Analystenlob - Auch E.ON gefragt

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images