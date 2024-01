EON SE Aktie News: EON SE zieht am Mittwochmittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 12,45 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 12,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 12,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,39 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 567.026 EON SE-Aktien.

Bei 12,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 2,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,75 EUR fiel das Papier am 07.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 13,20 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.883,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.748,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,14 EUR je Aktie.

