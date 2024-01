EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 12,45 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 12,45 EUR nach oben. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,49 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,39 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.558.433 Aktien.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2023 bei 9,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,66 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,20 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.883,00 EUR – eine Minderung von 41,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.748,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von EON SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Barclays Capital bescheinigt Overweight für EON SE-Aktie

EON SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht EON SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich im Minus