EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Montagmittag positiv

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 12,09 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 12,09 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,14 EUR. Mit einem Wert von 11,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.553.186 EON SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,530 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,616 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,99 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.11.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,76 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte EON SE am 26.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 18.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2024 aus.

