EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel E.ON 12,02 EUR

-0,08% Charts

News

Analysen

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 12,02 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 11,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,05 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.374.485 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,19 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,40 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,28 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 65,04 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,58 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 15.03.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.067,00 EUR – ein Plus von 126,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 15.047,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte EON SE am 10.05.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von EON SE.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,908 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

E.ON-Aktie etwas höher: Gewerkschaften kündigen Warnstreik in Energiebranche an

BP-Aktie wenig bewegt: Aral will Ladenetz in diesem Jahr verdoppeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: E.ON