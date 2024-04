EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Mittwochmittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 12,42 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 12,42 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 12,39 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 715.929 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,03 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,95 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,43 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 EUR je EON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,02 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 16,88 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,07 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte EON SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je Aktie aus.

