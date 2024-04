EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 12,44 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 12,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 12,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.579.073 EON SE-Aktien.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 4,78 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 16,12 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,02 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 34,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,09 EUR je Aktie.

