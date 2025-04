EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag stärker

EON SE im Blick

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 15,18 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 15,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 15,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.264.930 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,54 EUR an. 2,37 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 31,24 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,36 EUR.

Am 26.02.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 23,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte EON SE am 14.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Defensiv-Star E.ON-Aktie mit Kursrückgang - Jetzt einsteigen?

EON SE-Analyse: DZ BANK senkt EON SE-Aktie auf niedrigere Bewertung

Investment-Tipp EON SE-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse