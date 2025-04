EON SE Aktie News: EON SE verliert am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 15,12 EUR nach.

Das Papier von EON SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 15,12 EUR ab. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 15,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,23 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.476.342 EON SE-Aktien.

Am 22.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit Abgaben von 30,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,36 EUR.

EON SE veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,84 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Defensiv-Star E.ON-Aktie mit Kursrückgang - Jetzt einsteigen?

EON SE-Analyse: DZ BANK senkt EON SE-Aktie auf niedrigere Bewertung

Investment-Tipp EON SE-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse