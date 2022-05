EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 24.05.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 9,88 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 9,83 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 740.274 EON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2022 auf bis zu 12,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,25 Prozent hinzugewinnen. Am 11.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,21 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 EUR gegenüber 0,31 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 29.507,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 18.402,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 09.08.2023.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,886 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie in Rot: Fitch bewertet E.ON mit BBB+

E.ON-Aktie mit Richtungswechsel: Gewinnrückgang im ersten Quartal

Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com