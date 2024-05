EON SE Aktie News: EON SE am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,33 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 12,33 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,39 EUR zu. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 12,20 EUR. Bei 12,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.269.856 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 15,41 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,552 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,24 EUR aus.

Am 15.05.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,03 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 22,64 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

