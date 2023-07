EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Montagvormittag schwächer

Kurs der EON SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 11,57 EUR.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 11,57 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 11,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,60 EUR. Zuletzt wechselten 63.640 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 5,90 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 37,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,22 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 10.05.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33.543,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.507,00 EUR in den Büchern standen.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. EON SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,973 EUR fest.

