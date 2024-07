EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,52 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 12,52 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 12,51 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 872.091 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 10,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 16,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,553 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,29 EUR.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 22,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

