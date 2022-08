EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 8,75 EUR abwärts. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 8,71 EUR. Bei 8,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.781.688 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,37 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,96 EUR.

Am 10.08.2022 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 23.338,00 EUR gegenüber 14.638,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,907 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Verstoß gegen Eichrecht: Mehrere Tausend Tesla-Supercharger in Deutschland sind gesetzeswidrig

E.ON- und Uniper-Aktie verteuern sich: Import von grünem Ammoniak aus Kanada geplant

E.ON-Aktie verliert schlussendlich: E.ON erleidet Gewinnrückgang

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images