EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 11,24 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,24 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 11,27 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,21 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 929.453 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 9,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (7,28 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,25 EUR je EON SE-Aktie an.

EON SE veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.817,00 EUR – das entspricht einem Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 1,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

E.ON-Aktie freundlich: Neue Kaufempfehlung von HSBC

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in EON SE eingebracht