EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 11,66 EUR.

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 11,66 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 11,66 EUR. Bei 11,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 33.838 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,89 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 23,79 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,30 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,27 Prozent zurück. Hier wurden 16.883,00 EUR gegenüber 28.748,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

