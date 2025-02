EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 12,13 EUR. Bei 12,17 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 2.141.793 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 13,98 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 16,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,616 EUR je EON SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,99 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 16,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

