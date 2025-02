EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag stabil

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 12,08 EUR.

Die EON SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 12,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 12,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 12,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,07 EUR. Bisher wurden heute 160.034 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,616 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,99 EUR.

Am 14.11.2024 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. EON SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 26.02.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 18.03.2026 dürfte EON SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

