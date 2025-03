EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagmittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 13,27 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 13,27 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 13,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,13 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.345.491 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 4,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,551 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,10 EUR.

EON SE veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23,84 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 14.05.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

