EON SE Aktie News: EON SE am Mittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 12,51 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 12,51 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,55 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 781.800 EON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 13,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,16 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 16,63 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,530 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,550 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,02 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 08.11.2023. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Mit einem Umsatz von 16,88 Mrd. EUR, gegenüber 34,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,44 Prozent präsentiert.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,09 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels um seinen Vortagesschluss

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt: LUS-DAX pendelt zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss