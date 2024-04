EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 12,40 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 12,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 12,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.920.217 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 13,03 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 4,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 15,85 Prozent Luft nach unten.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,02 EUR.

Am 08.11.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 50,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 34,07 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,09 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

