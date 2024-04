EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 12,48 EUR zeigte sich die EON SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,48 EUR. Bei 12,50 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 12,47 EUR. Bei 12,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.697 EON SE-Aktien.

Bei 13,03 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 4,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 EUR. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,02 EUR.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 16,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 50,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 15.05.2024 gerechnet. EON SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

